Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские управленцы по зарплате оказались на пятом месте в УрФО

Управленцы в Челябинской области оказались на пятом месте по уровню зарплат на Урале. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, медиана зарплатных предложений в третьем квартале составила 125,7 тысячи рублей.

Челябинские управленцы не могут похвастать самыми высокими зарплатами.

Управленцы в Челябинской области оказались на пятом месте по уровню зарплат на Урале. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, медиана зарплатных предложений в третьем квартале составила 125,7 тысячи рублей.

«Наиболее конкурентные зарплаты готовы платить топ-менеджерам в ЯНАО (150,1 тысячи рублей) и ХМАО (149,7тысячи). Далее по убыванию следуют Свердловская (131,6 тысячи рублей), Тюменская (131,1 тысячи), Челябинская (125,7 тысячи) и Курганская области (100 тысяч рублей)», — заявили URA.RU в HeadHunter.

При этом Южный Урал показал положительную динамику, войдя в число двух территорий УрФО, где управленческие доходы продемонстрировали рост с начала года. Зарплаты челябинских менеджеров увеличились на три процента, тогда как в ХМАО рост составил существенные 20%.

Исследование также показало, что в третьем квартале на Урале открылось 3,2 тысячи вакансий для руководителей. Лидером по количеству предложений стала Свердловская область, на которую пришлось 46% управленческих вакансий, тогда как Челябинская область заняла второе место с 26%.

Наиболее востребованной на уральском рынке труда осталась должность начальника производства, на которую пришлось 45% всех вакансий для топ-менеджеров. Также среди лидеров спроса — позиции руководителя филиала и коммерческого директора.