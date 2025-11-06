Любовная совместимость: Эти пары знаков зодиака дополняют друг друга как инь и ян

Две водные стихии создают пару, в которой эмоции и интуиция важнее слов. Представители знака зодиака Скорпион и Рыбы понимают друг друга почти телепатически — им не нужно объяснять свои чувства, они их просто чувствуют. Это одна из самых романтичных пар в зодиакальном круге, где отношения выстроены на полном психологическом слиянии. Скорпионы — сильные, страстные, иногда слишком контролирующие — находят в Рыбах именно то, что им нужно: искреннюю преданность, глубину души и готовность принять их со всеми тёмными сторонами. Представители знака зодиака Рыбы же получают от Скорпионов защиту, решительность и уверенность, которых сами часто лишены.