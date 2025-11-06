В Иркутске женщина-блогер получила срок за нападение на полицейского

Женщина-блогер, которая в Иркутске напала на полицейского и покусала его, проведёт 2 года 7 месяцев в колонии-поселении, сообщила прокуратура Иркутской области со ссылкой на судебное решение.
«Кировский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы региона. Она признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», — отметили в ведомстве.
Согласно материалам суда, весной 2025 года инспектор ДПС остановил автомобиль для проверки документов. За рулём находилась женщина, которая записала на видео свой разговор с полицейским. В июне 2025 года она разместила в Сети указанный ролик, сопроводив его комментарием, который содержал оскорбления в адрес представителя власти.
Летом 2025 года женщина также напала на оперуполномоченного полиции. Фигурантка дела нанесла ему телесные повреждения и укусила после того, как была доставлена в дежурную часть.
Напомним, в августе сообщалось, что суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу жителя Севастополя, который оскорбил и применил насилие в отношении полицейского. Мужчину не привлекли к уголовной ответственности из-за диагноза «шизофрения», который был подтверждён проведённой экспертизой.