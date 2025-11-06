В Иркутске женщина-блогер получила срок за нападение на полицейского

Согласно материалам суда, весной 2025 года инспектор ДПС остановил автомобиль для проверки документов. За рулём находилась женщина, которая записала на видео свой разговор с полицейским. В июне 2025 года она разместила в Сети указанный ролик, сопроводив его комментарием, который содержал оскорбления в адрес представителя власти.