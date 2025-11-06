Психолог Делибалт: современные дети не стали хрупче советских

Но это не значит, что там, где ребенок или подросток нуждается в поддержке и защите, он должен и, главное, может справляться сам. Самой главной его опорой являются его родители и близкие. И многие из них обращаются к психологам именно для того, чтобы оказать ребенку более всестороннюю поддержку и помощь совместно со специалистом. Если не гасить маленький костер, он может превратиться в пожар. Раннее обращение к психологу помогает ребенку научиться справляться с трудностями, а не доводить себя до кризиса. А родителю — укрепить свою уверенность. Это не про «хрупкость», а про умение заботиться о ментальном здоровье как ребенка, так и взрослого.