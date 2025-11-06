В Вологодской области закрылись или сменили ассортимент 407 алкомаркетов

50 из них сдают уже в этом году, остальные пять — переходящие на следующий год. Такая работа уже дает конкретный результат: по показателям прошлого года регион поднялся с 44 места на 9 место в России и занял первое место в Северо-Западном федеральном округе по доле жителей, систематически занимающихся спортом — 63,8%. К 2030 году, выполняя поручение президента Российской Федерации, планируется достичь 70%.