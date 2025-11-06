«Приехала и приехала»: в Госдуме назвали визит Джоли на Украину бессмысленным

В СМИ писали, что на блокпосте при въезде в Южноукраинск военные остановили два джипа. У одного из мужчин выявили проблемы с документами. Он заявил, что «везет важного человека», однако ему не поверили и увезли в военкомат. После этого туда прибыла и сама Анджелина Джоли, чтобы лично попросить отпустить ее сотрудника.