Военнослужащий обокрал родную бабушку в Челябинской области

Бабушка попросила внука разобраться, почему с ее кредитной карты списываются деньги. Военнослужащий, с разрешения бабушки, установил на своем телефоне приложение. Женщину он заверил, что деньги списываться больше не будут, а сам оплатил два раза тариф телефона и сделал восемь переводов на различные счета. Общая сумма украденных средств составила 53 042 рубля. Бабушка, которая не знала, что деньги списывал внук, обратилась в полицию и банк.