Аэропорт Краснодара возобновил работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили ночью 6 ноября. Работу аэропорта Краснодар приостанавливали для обеспечения безопасности полетов.
В настоящее время воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.
«Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09:00», — добавили в Росавиации.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что в регионе отменили сигнал «Беспилотная опасность». Угроза падения БПЛА сохранялась час.
