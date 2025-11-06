В Беларуси льготы по налогу изменятся для владельцев собак

Вместе с тем в проект изменений Налогового кодекса намерены внести некоторое уточнение. Оно касается инвалидов III группы, а также белорусов, которые проживают в частных дома. В том случае, если у них две или более собак, то налог необходимо будет платить за то животное, ставка по которому наиболее высокая. Если же у владельцев две собаки, за которых предусмотрен одинаковый налог, то можно не платить за любую из них.