В Беларуси льготы по налогу изменятся для владельцев собак

Налоговые льготы уточнят для владельцев собак в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси льготы по налогу изменятся для владельцев собак. Это следует из проекта Налогового кодекса, опубликованного на Национальном правовом портале.

В проекте документа указано, что от уплаты налога на собак по-прежнему освобождаются инвалиды, у которых собака-поводырь, а также инвалиды I и II группы. Не платить налог, но только в отношении одного животного, не будут следующие категории белорусов: пенсионеры, родители детей-инвалидов, многодетные родители; жители одноквартирных или блокированных жилых домов, инвалиды III группы.

Вместе с тем в проект изменений Налогового кодекса намерены внести некоторое уточнение. Оно касается инвалидов III группы, а также белорусов, которые проживают в частных дома. В том случае, если у них две или более собак, то налог необходимо будет платить за то животное, ставка по которому наиболее высокая. Если же у владельцев две собаки, за которых предусмотрен одинаковый налог, то можно не платить за любую из них.

Кстати, новые правила содержания животных рассматривают в Беларуси: «Незамедлительная уборка за питомцем, контроль и временное изъятие».

Тем временем в Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически.

Кроме того, в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.