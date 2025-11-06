Журналисты узнали у депутатов Госдумы, как их наказывали в детстве

Журналисты пообщались с депутатами Государственной думы, чтобы узнать, какие наказания применяли по отношению к ним их родители, когда парламентарии были детьми.
Парламентарий от «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал, что раньше получал как ремня, так и подзатыльников. В отношении своих детей депутат придерживается других правил — он считает, что с несовершеннолетними нужно постоянно разговаривать и объяснять.
— В детстве, если набедокурил, все получали ремня в свое время, но я своих детей никогда ремнем не бью. Я занимался спортом и был в спортивном классе, пять раз в неделю по три тренировки. И так было 7−8 лет, — добавил он.
Депутат от ЛДПР Андрей Луговой, в свою очередь, был круглым отличником, поэтому его школьный дневник никто не проверял. В семье царила атмосфера, когда воспитывалась ответственность с ранних лет.
— Меня в жизни не наказывали родители. У меня отец военный, был офицером, а мама была учительницей по географии. Я учился на круглые пятерки, у меня в жизни не проверяли дневник. Меня никто сильно в этом не воспитывал, — отметил Луговой.
Депутат от КПРФ Анастасия Удальцова призналась, что в детстве ее почти не наказывали. Единственное, что она запомнила, — как отец отбирал книги, чтобы у нее с братом не портилось зрение.
Депутат от «Единой России» Виталий Милонов уверен, что подзатыльник — это физиологически неправильно, а вот шлепнуть по попе можно. Родителей в детстве он видел редко из-за их постоянной занятости, поэтому и наказаний у него было немного.
— Папа — военный, работал за границей, и я его видел очень редко. И мама была завучем, и ее тоже видел очень редко. Меня воспитывали детский сад, школа, улица, ленинградский Невский проспект и рок-клуб, — цитирует парламентария Life.ru.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, в свою очередь, считает, что рассуждения о материнстве и деторождении не должны носить репрессивный характер.