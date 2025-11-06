Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналисты узнали у депутатов Госдумы, как их наказывали в детстве

Журналисты пообщались с депутатами Государственной думы, чтобы узнать, какие наказания применяли по отношению к ним их родители, когда парламентарии были детьми.

Журналисты пообщались с депутатами Государственной думы, чтобы узнать, какие наказания применяли по отношению к ним их родители, когда парламентарии были детьми.

Парламентарий от «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал, что раньше получал как ремня, так и подзатыльников. В отношении своих детей депутат придерживается других правил — он считает, что с несовершеннолетними нужно постоянно разговаривать и объяснять.

— В детстве, если набедокурил, все получали ремня в свое время, но я своих детей никогда ремнем не бью. Я занимался спортом и был в спортивном классе, пять раз в неделю по три тренировки. И так было 7−8 лет, — добавил он.

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой, в свою очередь, был круглым отличником, поэтому его школьный дневник никто не проверял. В семье царила атмосфера, когда воспитывалась ответственность с ранних лет.

— Меня в жизни не наказывали родители. У меня отец военный, был офицером, а мама была учительницей по географии. Я учился на круглые пятерки, у меня в жизни не проверяли дневник. Меня никто сильно в этом не воспитывал, — отметил Луговой.

Депутат от КПРФ Анастасия Удальцова призналась, что в детстве ее почти не наказывали. Единственное, что она запомнила, — как отец отбирал книги, чтобы у нее с братом не портилось зрение.

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов уверен, что подзатыльник — это физиологически неправильно, а вот шлепнуть по попе можно. Родителей в детстве он видел редко из-за их постоянной занятости, поэтому и наказаний у него было немного.

— Папа — военный, работал за границей, и я его видел очень редко. И мама была завучем, и ее тоже видел очень редко. Меня воспитывали детский сад, школа, улица, ленинградский Невский проспект и рок-клуб, — цитирует парламентария Life.ru.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, в свою очередь, считает, что рассуждения о материнстве и деторождении не должны носить репрессивный характер.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше