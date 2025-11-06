Священник назвал две причины для появления новых молитв

Священник отметил, что идеальная молитва стоит на двух «столпах»: личное благочестие автора и его литературный талант. Проповедник добавил, что если автор обладает талантом, но живёт в грехе и не кается, его текст будет формально правильным, но бездушным. С другой — если у автора есть благочестие, но нет творческого дара, молитва может быть искренней, однако её неловкая форма не позволит ей стать по-настоящему уместной и сильной.