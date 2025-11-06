За сутки в Ростовской области ликвидировали восемь пожаров

— По данным синоптиков, 6 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман. Ветер восточного направления 6−11 м/с. Температура воздуха днем составит 9…14 градусов, в южных районах до 17 градусов. Спасатели рекомендуют жителям области соблюдать правила безопасности в условиях ограниченной видимости, — сказано в сообщении.