За сутки в Ростовской области ликвидировали восемь пожаров

За прошедшие сутки 5 ноября подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на происшествия в регионе. Спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров и последствия одного дорожно-транспортного происшествия.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано 114 специалистов и 31 единица техники.
— По данным синоптиков, 6 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман. Ветер восточного направления 6−11 м/с. Температура воздуха днем составит 9…14 градусов, в южных районах до 17 градусов. Спасатели рекомендуют жителям области соблюдать правила безопасности в условиях ограниченной видимости, — сказано в сообщении.
