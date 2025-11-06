В Омске изымают из продажи опасные лекарства, зараженные посторонними вирусами

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, речь идет о лекарствах «Биофел PCH»: серия: 735632ARA, срок годности: 05.2027; серия: 725432ARA, срок годности: 03.2027 и «Биофел PCHR»: серия: 585632ARA, срок годности: 05.2027 производства Чехии. При проверке этих препаратов было установлено, что в них присутствуют посторонние вирусы. Нарушение было выявлено специалистами Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.