В Омске изымают из продажи опасные лекарства, зараженные посторонними вирусами

Россельхознадзор выявил претензии к качеству препаратов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске Россельхознадзор изымает из оборота лекарства для животных, зараженные посторонними вирусами.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, речь идет о лекарствах «Биофел PCH»: серия: 735632ARA, срок годности: 05.2027; серия: 725432ARA, срок годности: 03.2027 и «Биофел PCHR»: серия: 585632ARA, срок годности: 05.2027 производства Чехии. При проверке этих препаратов было установлено, что в них присутствуют посторонние вирусы. Нарушение было выявлено специалистами Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Управление Россельхознадзора по Омской области просит при обнаружении данных препаратов в продаже любым доступным способом информировать об этом специалистов.