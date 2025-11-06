Власти Сургута отменили два рейса маршрутных такси

В Сургуте отменили два поселковых маршрута — № 69 и № 12.
В Сургуте (ХМАО) отменили два поселковых маршрута из-за низкого пассажиропотока. Рейсы № 69 — «Лесной — магазин Москва» и № 12 — «Гидростроитель — Юность» перестают курсировать, сообщила мэрия муниципалитета.
«В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока по маршрутам № 69 “поселок Лесной — магазин Москва” и № 12 “поселок Гидростроитель — поселок Юность” принято решение об отмене регулярных перевозок», — сообщили в администрации. Потребность жителей в общественном транспорте по этим направлениям обеспечена другими муниципальными маршрутами.
По маршруту № 12 продолжают курсировать автобусы № 18 большого класса. Направление «поселок Лесной — магазин Москва» обслуживает маршрут № 49.