Власти Сургута отменили два рейса маршрутных такси

«В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока по маршрутам № 69 “поселок Лесной — магазин Москва” и № 12 “поселок Гидростроитель — поселок Юность” принято решение об отмене регулярных перевозок», — сообщили в администрации. Потребность жителей в общественном транспорте по этим направлениям обеспечена другими муниципальными маршрутами.