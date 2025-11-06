Ричмонд
Ученый из Екатеринбурга обошел коллег в борьбе за высокое звание. Фото

Доктор философских наук, профессор кафедры прикладной социологии Уральского федерального университета Анатолий Меренков стал лауреатом общенациональной премии Российского профессорского собрания «Профессор года» в номинации «Философские науки». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Анатолию Васильевичу принадлежит свыше 400 научных работ.

«Анатолий Васильевич — заслуженный работник высшей школы РФ и почетный работник общего образования РФ, является истинным профессионалом и наставником», — говорится в сообщении. Меренков имеет звание почетного профессора УрФУ и многолетний опыт научной и педагогической деятельности.

За годы работы профессор Меренков подготовил 65 кандидатов и 7 докторов наук. Его научное наследие включает более 400 научных работ. Уральский гуманитарный институт пожелал ученому крепкого здоровья и энергии для продолжения научной и педагогической деятельности.

Профессор подготовил 65 кандидатов и 7 докторов наук.