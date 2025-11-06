История и триумф за одну ночь: как Овечкин забросил 900 шайбу и вошел в историю

При этом Овечкин находился всего в трех шайбах от исторического рубежа в 900 голов. Это достижение казалось неминуемым, однако проблемы со здоровьем в преддверии сезона отразились на его игре. Российский форвард пропустил первые две недели тренировочного лагеря из-за травмы и начал сезон не в полной форме. Сам Овечкин признавал: «Это отстой, когда идет тренировочный лагерь, и ты пытаешься привести себя в форму, но скучаешь по тренировкам, занимаешься вне льда. Впрочем, это все равно процесс. С каждым матчем ты чувствуешь себя все лучше».