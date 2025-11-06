Самый титулованный спортсмен NFL Том Брэди клонировал свою собаку

«Я люблю своих животных. Они так много значат для меня и моей семьи. Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи. Всего за несколько месяцев биотехнологический стартап Colossal клонировала нашу любимую собаку», — рассказал 48-летний игрок в американский футбол.