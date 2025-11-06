Самый титулованный спортсмен NFL Том Брэди клонировал свою собаку

Известный квотербек NFL Том Брэди, обладатель рекордных семи титулов Супербоула, сообщил, что его любимая собака, умершая два года назад, была клонирована с использованием инновационной технологии. Об этом пишет газета The Guardian.
В декабре 2023 года Брэди сообщил в соцсетях о смерти своей собаки по кличке Луа.
«Я люблю своих животных. Они так много значат для меня и моей семьи. Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи. Всего за несколько месяцев биотехнологический стартап Colossal клонировала нашу любимую собаку», — рассказал 48-летний игрок в американский футбол.
Брэди закончил свою спортивную карьеру 2 года назад.
Ранее стало известно о смерти британского биолога Джона Гердона, которого называют «крёстным отцом клонирования».