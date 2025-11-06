«С Божьей помощью»: российский священник одной рукой поднял штангу 200 кг

На международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре внимание гостей привлёк мужчина в рясе у стенда по тяжёлой атлетике.
Как сообщает телеграм-канал Readovka, священник оказался в отличной физической форме — он одной рукой поднял штангу весом 200 килограммов.
Главным событием первого дня форума стала масштабная эстафета: около десяти тысяч участников пробежали пять километров по историческим улицам Самары. К забегу присоединились спортсмены разных направлений — от боксёров до гребцов.
Особое внимание на форуме уделили адаптивным видам спорта, а также новым направлениям — например, соревнованиям операторов дронов, которые начали развиваться лишь несколько лет назад.
Форум, проводящийся с 2009 года, собрал представителей всех регионов России, спортивных федераций, бизнеса, СМИ и олимпийских чемпионов. Одной из центральных тем стала стратегия развития спорта в стране.
