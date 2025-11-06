Психоаналитик Юнина связала женские измены с эмоциональным голодом

Юнина отметила, что к психологам часто обращаются женщины, которые изменили партнерам и не получают от них внимания и поддержки. Они жалуются на равнодушие, усталость в отношениях и ощущение жизни «как соседи». Эксперт пояснила, что в первые месяцы гормоны создают эмоциональную связь, но затем партнерам приходится поддерживать ее самостоятельно.