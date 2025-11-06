Психоаналитик Юнина связала женские измены с эмоциональным голодом

Психоаналитик и психолог Надежда Юнина рассказала, что женщины нередко решаются на измену из-за эмоционального голода в отношениях. По ее словам, в обществе к мужским и женским изменам относятся по-разному: мужские воспринимаются как неприятный, но допустимый поступок, а женские — как серьезное предательство.
Юнина отметила, что к психологам часто обращаются женщины, которые изменили партнерам и не получают от них внимания и поддержки. Они жалуются на равнодушие, усталость в отношениях и ощущение жизни «как соседи». Эксперт пояснила, что в первые месяцы гормоны создают эмоциональную связь, но затем партнерам приходится поддерживать ее самостоятельно.
По словам психоаналитика, проблемы возникают, когда между мужчиной и женщиной не выстроены доверие и понимание эмоций. В таких парах контакт становится бытовым: партнеры выполняют функции, но теряют близость и тепло.
Юнина подчеркнула, что людям важно не только удовлетворять материальные потребности, но и сохранять эмоциональный контакт. Женщине, по ее словам, необходимо ощущение безопасности, принятия и поддержки, а не роль человека, который просто выполняет обязанности по дому, передает РИАМО.
