СМИ: Меладзе заработал 20 миллионов рублей, выступив в американском Санкт-Петербурге

Меладзе спел в 14 американских городах. Наиболее востребован он был там, где живет много русскоязычных — в Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Американские охранники площадок были в шоке и не понимали, что происходит, уточнили в публикации.