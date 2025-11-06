СМИ: Меладзе заработал 20 миллионов рублей, выступив в американском Санкт-Петербурге

Российский певец Валерий Меладзе смог заработать более 20 миллионов рублей, выступив в американском Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 6 ноября, рассказали в Telegram-канале Shot.
На данный момент артист не может давать концерты в России. Поэтому он организовал в США юбилейный тур в честь своего 60-летия. Начал с города под названием Санкт-Петербург, который находится в штате Флорида.
Именно на этом выступлении музыканту удалось заработать 270 тысяч долларов (22 миллиона рублей — прим. «ВМ»). За все гастроли в США он получил порядка трех миллионов долларов (244 миллиона рублей — прим. «ВМ»).
Меладзе спел в 14 американских городах. Наиболее востребован он был там, где живет много русскоязычных — в Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Американские охранники площадок были в шоке и не понимали, что происходит, уточнили в публикации.
Недавно председатель Совета отцов России Андрей Згонников заявил, что певца Валерия Меладзе нужно признать иностранным агентом и лишить российского гражданства.