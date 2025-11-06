Ричмонд
Суд взыскал 35 тысяч рублей с райбольницы в Омской области в пользу пациентки

Местная жительница подавала иск из-за дефектов при диагностике травмы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Колосовского района поучаствовала в рассмотрении в суде гражданского дела по иску местной жительницы к БУЗОО «Колосовская центральная районная больница» о взыскании компенсации морального вреда. Надзорное ведомство дала положительное заключение о взыскании с ЦРБ данной компенсации.

Поводом для обращения пациентки в суд стали дефекты при диагностике повреждений и лечении травм, которые она получила дома, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Суд установил, что учреждение оказало некачественные медицинские услуги, хирург игнорировал клинические рекомендации, не было тактики лечения.

С учетом обстоятельств участвующий в рассмотрении гражданского дела прокурор озвучил заключение, что заявленные требования нужно удовлетворить.

Суд вынес вердикт о взыскании с ЦРБ 35 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, причиненного пациентке.

Решение суда уже вступило в силу.

Ранее мы писали, что Тарская ЦРБ задолжала 12 млн рублей за поставку лекарств.