Суд взыскал 35 тысяч рублей с райбольницы в Омской области в пользу пациентки

Прокуратура Колосовского района поучаствовала в рассмотрении в суде гражданского дела по иску местной жительницы к БУЗОО «Колосовская центральная районная больница» о взыскании компенсации морального вреда. Надзорное ведомство дала положительное заключение о взыскании с ЦРБ данной компенсации.
Поводом для обращения пациентки в суд стали дефекты при диагностике повреждений и лечении травм, которые она получила дома, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Суд установил, что учреждение оказало некачественные медицинские услуги, хирург игнорировал клинические рекомендации, не было тактики лечения.
С учетом обстоятельств участвующий в рассмотрении гражданского дела прокурор озвучил заключение, что заявленные требования нужно удовлетворить.
Суд вынес вердикт о взыскании с ЦРБ 35 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, причиненного пациентке.
Решение суда уже вступило в силу.
Ранее мы писали, что Тарская ЦРБ задолжала 12 млн рублей за поставку лекарств.