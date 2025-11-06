Суд взыскал 35 тысяч рублей с райбольницы в Омской области в пользу пациентки

Прокуратура Колосовского района поучаствовала в рассмотрении в суде гражданского дела по иску местной жительницы к БУЗОО «Колосовская центральная районная больница» о взыскании компенсации морального вреда. Надзорное ведомство дала положительное заключение о взыскании с ЦРБ данной компенсации.