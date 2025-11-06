Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, и «Вашингтон» белоруса Протаса победил «Сент-Луис»

40-летний российский форвард Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:1.
Счет в матче на 10-й минуте первого периода открыл Том Уилсон, реализовавший большинство. А на 3-й минуте второго периода долгожданную юбилейную шайбу забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
В тот момент шайба после броска Джэйкоба Чикрана отлетела от борта и Овечкин с разворота, да еще с острого угла поразил ворота. Вся команда выкатилась на площадку, чтобы поздравить юбиляра, а матч прервали на несколько минут. Был в их числе и белорусский форвард Алексей Протас.
Оценил историчность момента и вратарь «Сент-Луиса» Беннингтон. Он попытался спрятать шайбу в амуниции, но судьи это заметили и забрали экспонат для музея.
Овечкин, 6 апреля 2025 года побивший рекорд по голам Уэйна Гретцки, взял очередную высоту — для того, чтобы забить 900 голов ему понадобилось 1504 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.
В итоге «Вашингтон» разгромил «Сент-Луис» 6:1. Еще две шайбы забросил Бювиллье и по одной Карлсон и Уилсон.
— Конечно, это огромная цифра, — цитирует Овечкина nhl.com. — В истории НХЛ никто такого не добивался, и быть первым игроком, сделавшим это — особый момент. Еще приятно отметить это на домашней арене, когда болельщики и семья рядом. Это очень здорово.
Но Овечкин не собирается останавливаться на достигнутом:
— Я все еще играю, у меня еще много игр впереди, так что посмотрим, что из этого получится.
