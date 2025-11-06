Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, и «Вашингтон» белоруса Протаса победил «Сент-Луис»

В тот момент шайба после броска Джэйкоба Чикрана отлетела от борта и Овечкин с разворота, да еще с острого угла поразил ворота. Вся команда выкатилась на площадку, чтобы поздравить юбиляра, а матч прервали на несколько минут. Был в их числе и белорусский форвард Алексей Протас.