В Ростовской области возобновляет работу «Поезд здоровья»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о возобновлении работы мобильного медицинского проекта «Поезд здоровья». Инициатива возобновляется по многочисленным просьбам жителей региона.
— «Поезд здоровья» уже доказал свою эффективность. За время предыдущей работы медики провели более 40 тысяч обследований, 500 человек были своевременно госпитализированы. Этот проект реально спасает жизни, позволяя выявлять серьезные заболевания на ранней стадии, — подчеркнул губернатор.
Известно, что на ноябрь уже сформирован график работы мобильных медицинских бригад. Уточнить расписание дончане могут по телефонам местных администраций и центральных районных больниц.
