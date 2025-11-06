Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области возобновляет работу «Поезд здоровья»

В Ростовской области составили график работы «Поезда здоровья» на ноябрь.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о возобновлении работы мобильного медицинского проекта «Поезд здоровья». Инициатива возобновляется по многочисленным просьбам жителей региона.

— «Поезд здоровья» уже доказал свою эффективность. За время предыдущей работы медики провели более 40 тысяч обследований, 500 человек были своевременно госпитализированы. Этот проект реально спасает жизни, позволяя выявлять серьезные заболевания на ранней стадии, — подчеркнул губернатор.

Известно, что на ноябрь уже сформирован график работы мобильных медицинских бригад. Уточнить расписание дончане могут по телефонам местных администраций и центральных районных больниц.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше