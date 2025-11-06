Для охраны омских мостов и путепроводов ищут подрядчика

Согласно условиям закупки, эти объекты должны круглосуточно патрулироваться автомобильной бригадой, за Ленинградским мостом и путепроводом на улице Торговой предусмотрено дополнительное видеонаблюдение. Состав караула — не менее семи человек, снабженных специальной экипировкой. У охранников должны быть шлемы, жилеты, рации, спецсредства: дубинки, наручники и электрошокеры, а также газоанализаторы для установки паров взрывчатых веществ, ренгенотелевизионные досмотровые установки и видеорегистраторы.