Для охраны омских мостов и путепроводов ищут подрядчика

На Госзакупках объявлен аукцион на выполнение работ по охране омских мостов и путепроводов. Заказчиком выступает бюджетное учреждение города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».
Предмет закупки — охрана трех мостов: имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградского и Фрунзенского, и четырех путепроводов: на улицах 4-я Кировская, Торговая, Заозерная и через железнодорожные пути в составе развязки на перекрестке улиц 15-я Рабочая и Хабаровская. Срок выполнения работ — январь и февраль 2026 года.
Согласно условиям закупки, эти объекты должны круглосуточно патрулироваться автомобильной бригадой, за Ленинградским мостом и путепроводом на улице Торговой предусмотрено дополнительное видеонаблюдение. Состав караула — не менее семи человек, снабженных специальной экипировкой. У охранников должны быть шлемы, жилеты, рации, спецсредства: дубинки, наручники и электрошокеры, а также газоанализаторы для установки паров взрывчатых веществ, ренгенотелевизионные досмотровые установки и видеорегистраторы.
За охрану объектов с 1 января по 28 февраля 2026 года заказчик работ готов заплатить 5,9 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены 12 ноября.