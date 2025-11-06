Священник Колотвин назвал причины, по которым появляются новые молитвы

— Очень хорошо, когда люди молятся своими словами, но мы ориентируемся на тексты, которые предлагает нам церковь, как на некоторую планку, ниже которой опускаться не стоит. Потому что, когда мы молимся своими словами, то наши молитвы напоминают формирование заказа в интернет-магазине, — цитирует Колотвина Life.ru.