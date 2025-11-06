Священник Колотвин назвал причины, по которым появляются новые молитвы

У каждого верующего человека есть право на составление молитвы, однако для ее использования необходимо получить утверждение в храме от Священного синода. Об этом рассказал священник, миссионер, проповедник Стахий Колотвин.
Представитель Русской православной церкви также рассказал, что в РПЦ намерены создать молитву для женщин, планирующих аборт. Несмотря на это, он подчеркнул, что для личной молитвы нет никаких ограничений.
— Очень хорошо, когда люди молятся своими словами, но мы ориентируемся на тексты, которые предлагает нам церковь, как на некоторую планку, ниже которой опускаться не стоит. Потому что, когда мы молимся своими словами, то наши молитвы напоминают формирование заказа в интернет-магазине, — цитирует Колотвина Life.ru.
Проповедник добавил, что основой церковной молитвенной жизни являются древние тексты, такие как Псалтырь и песнопения, которые составлялись на протяжении всей истории.
Иерей РПЦ Андрей Струцкий, в свою очередь, раскритиковал соотечественников за приоритет материальных благ над духовностью, сравнив их с ослами.