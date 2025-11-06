В МВД Башкирии назвали самые популярные способы кибермошенничества

Начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РБ, полковник полиции Рамиль Тухбатуллин в беседе с журналистом «Башинформа» сообщил о самых популярных способах кибермошенничества.
Так, антирейтинг возглавляет получение сообщений с четырехзначным кодом.
«Это получение четырехзначного кода, который зачастую ни к чему не привязан. После чего поступает звонок — голос в трубке говорит, что получатель сообщил код неустановленным лицам. Под этим предлогом начинается “раскрутка” потерпевших. Их запугивают, что с помощью этих кодов на них уже оформили различные доверенности на управление расчетными счетами. С помощью их банковских карт якобы перевели деньги на финансирование экстремистских или террористических организаций. У людей появляется страх уголовной ответственности. Они самостоятельно достают все, что у них есть, и еще влезают в кредиты», — сказал Рамиль Тухбатуллин.
По его словам, второй популярный способ держится на алчности людей.
«Они хотят легких и быстрых денег, и идут за ними на сомнительные инвестиционные площадки. Центральный банк ведет реестр лицензированных организаций, которые занимаются брокерской деятельностью на территории нашей страны. Вот они легальные, официальные. А все остальное, размещенное в мессенджерах, в интернете — сомнительное. О подобных организациях граждане узнают от таких же потерпевших, которых уже вовлекли, а они ведут туда новичков по принципу финансовой пирамиды. Если человек хочет заработать на накоплениях, нужно обратиться в банк и открыть депозитный счет. Но ни один банк не будет обещать доход в 100% годовых. Люди же хотят быстро получить максимальный доход, вот и попадают в истории», — пояснил он.
Третий популярный способ дистанционного мошенничества — использование аферистами вредоносного программного обеспечения под видом направления различных фотографий.
«Вместе с этим они присылают опасную ссылку. Человек на нее нажимает и активирует вредоносное ПО. Мошенники все чаще атакуют через специальные APK-файлы, маскируя их под легальные приложения и важные документы. APK (Android Package Kit) — это формат архивных файлов, используемый для распространения и установки приложений на устройствах с операционной системой Android. Его ключевая особенность — возможность установки из любых источников. Именно эту открытость и используют киберпреступники. Они через мессенджеры рассылают сообщения, которые играют на чувствах жертвы: вызывают любопытство, тревогу или ощущение срочности. Для этого используются различные психологические уловки. Сообщение может содержать вопрос: “Помнишь его?”, утверждение “Кажется, я нашел твои фотки” или деловое предложение вроде “Вам документ (приказ, договор)”, — рассказал собеседник информагентства.
Яркой иллюстрацией этой схемы стал инцидент, произошедший с жителем Уфы. Мужчине в мессенджере пришло сообщение: «Посмотри, по-моему, это наш друг умер» с вложенным файлом, замаскированным под фотографию, но имевшим формат APK. Уфимец, не заподозрив обман, перешел по ссылке и установил файл. Вредоносная программа получила доступ к его банковскому приложению, после чего с его счета в банке была совершена кража 28 тысяч рублей. Деньги ушли на оплату товаров в маркетплейсе.
Борец с киберпреступностью посоветовал гражданам соблюдать простые, но эффективные правила цифровой гигиены.
«В первую очередь, устанавливайте приложения только из официальных источников. Всегда обращайте внимание на расширение файла: настоящие фотографии и видео имеют форматы .jpg, .png или .mp4, но не .apk. Обязательно проверьте настройки безопасности вашего устройства и убедитесь, что запрет на установку приложений из неизвестных источников активирован для всех браузеров и мессенджеров. Кроме того, критически относитесь к срочным и эмоциональным сообщениям — получив подозрительную ссылку, лучше перезвоните отправителю и лично уточните детали. Дополнительным рубежом обороны может стать установка надежного антивирусного программного обеспечения на ваш смартфон», — дал рекомендации Рамиль Тухбатуллин.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что жители Башкирии отдали мошенникам более 2,6 млрд рублей.