В МВД Башкирии назвали самые популярные способы кибермошенничества

«Они хотят легких и быстрых денег, и идут за ними на сомнительные инвестиционные площадки. Центральный банк ведет реестр лицензированных организаций, которые занимаются брокерской деятельностью на территории нашей страны. Вот они легальные, официальные. А все остальное, размещенное в мессенджерах, в интернете — сомнительное. О подобных организациях граждане узнают от таких же потерпевших, которых уже вовлекли, а они ведут туда новичков по принципу финансовой пирамиды. Если человек хочет заработать на накоплениях, нужно обратиться в банк и открыть депозитный счет. Но ни один банк не будет обещать доход в 100% годовых. Люди же хотят быстро получить максимальный доход, вот и попадают в истории», — пояснил он.