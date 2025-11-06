Овечкин назвал свой 900-й гол особенным моментом

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё историческое достижение. Он забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин стал первым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки. Историческая шайба была заброшена в матче против «Сент-Луиса», который «Вашингтон» выиграл со счётом 6:1.
«Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал ее в истории НХЛ, быть первым игроком, сделавшим это. Особенный момент. Приятно, что все закончилось, и я смог сделать это на домашней площадке, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово», — приводит его слова агентство AP.
Напомним, в прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), став снайпером в регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю лиги.
Посольство РФ в США поздравило Овечкина с 900-й шайбой.