Овечкин назвал свой 900-й гол особенным моментом

Российский хоккеист прокомментировал своё достижение в НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё историческое достижение. Он забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин стал первым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки. Историческая шайба была заброшена в матче против «Сент-Луиса», который «Вашингтон» выиграл со счётом 6:1.

«Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал ее в истории НХЛ, быть первым игроком, сделавшим это. Особенный момент. Приятно, что все закончилось, и я смог сделать это на домашней площадке, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово», — приводит его слова агентство AP.

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), став снайпером в регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю лиги.

Посольство РФ в США поздравило Овечкина с 900-й шайбой.