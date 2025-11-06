Ричмонд
Загадочное 3-метровое существо-зомби выбросило на популярный пляж Британии

Странное существо на британском пляже обнаружили женщина, выгуливающая собаку.

Жительница британского Уортинга, Каталина Делани, во время прогулки с собакой обнаружила на популярном пляже загадочное существо, которое выбросило на берег из воды, материал из The Sun перевел aif.ru.

По ее словам, оно было похоже на огромную трехметровую рыбу-зомби.

«Я никогда раньше не видела ничего подобного», — заявила женщина.

Делани обратилась в полицию, которая, в свою очередь, вызвала на пляж экспертов из Фонда охраны дикой природы. Специалисты заявили, что существо — конгер — длинная бесчешуйчатая рыба, обычно серо-голубого цвета с бледно-золотистым брюхом.

В фонде подчеркнули, что эти животные ведут ночной образ жизни, днем они прячутся. Однако у особи, которую обнаружила Делани, срослись плавники, что придало ей ужасающий вид.

Ранее в пещере на границе Греции и Албании нашли самую большую в мире паутину.