Загадочное 3-метровое существо-зомби выбросило на популярный пляж Британии

Жительница британского Уортинга, Каталина Делани, во время прогулки с собакой обнаружила на популярном пляже загадочное существо, которое выбросило на берег из воды, материал из The Sun перевел aif.ru.
По ее словам, оно было похоже на огромную трехметровую рыбу-зомби.
«Я никогда раньше не видела ничего подобного», — заявила женщина.
Делани обратилась в полицию, которая, в свою очередь, вызвала на пляж экспертов из Фонда охраны дикой природы. Специалисты заявили, что существо — конгер — длинная бесчешуйчатая рыба, обычно серо-голубого цвета с бледно-золотистым брюхом.
В фонде подчеркнули, что эти животные ведут ночной образ жизни, днем они прячутся. Однако у особи, которую обнаружила Делани, срослись плавники, что придало ей ужасающий вид.
