Главные новости к утру 6 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 ноября 2025.
Трамп рассказал о беседе с Путиным и ядерном первенстве США
Президент США Дональд Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами, раскрыл детали разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам республиканца, президент России сообщил о 10 годах попыток урегулировать конфликт на Украине. Также американский лидер уточнил, что США опередили Россию и Китай по «ядерной мощи».
Путин заявил, что за границей все чаще говорят о деколонизации РФ
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подчеркнул, что за рубежом часто предлагают провести «деколонизацию» страны, то есть «расчленить» Российскую Федерацию и нанести «пресловутое стратегическое поражение». Он отметил, что такие попытки предпринимаются в течение столетий.
Из-за атаки БПЛА в Волгограде погиб мужчина, закрыты аэропорты
Евросоюз готовится прекратить выдачу виз россиянам
Евросоюз намерен ввести запрет на выдачу россиянам шенгенских мультивиз. Ужесточение правил оформления визовых документов ожидается в первой половине ноября. Выдача многократных разрешений на въезд в Европу будет прекращена за некоторыми исключениями. Документы продолжат предоставлять по гуманитарным соображениям или тем, кто имеет гражданство ЕС.
ЕК разработала альтернативы «репарационному» кредиту Киеву
Еврокомиссия дополнительно предусмотрела два варианта покрытия дефицита финансирования Украины, кроме «репарационного» кредита за счет замороженных российских активов. Члены ЕК предлагают оказать финансовую помощь Киеву за счет средств, полученных из общего долга ЕС, и грантов государств-членов объединения.