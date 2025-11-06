Главные новости к утру 6 ноября 2025 года

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подчеркнул, что за рубежом часто предлагают провести «деколонизацию» страны, то есть «расчленить» Российскую Федерацию и нанести «пресловутое стратегическое поражение». Он отметил, что такие попытки предпринимаются в течение столетий.