Президент Филиппин объявил чрезвычайное положение из-за тайфуна «Калмаэги»

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший ввел режим чрезвычайного положения в связи с мощным тайфуном «Калмаэги». По последним данным, стихия унесла жизни 114 человек. Еще почти 130 числятся пропавшими без вести, пишет The Guardian.
Как сообщило Управление гражданской обороны, жертвами стали миллионы жителей. Более 560 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Трагедия затронула центральные провинции, особенно Себу, где многие жертвы стихии утонули.
В четверг Маркос объявил о «национальном бедствии». Это решение, по его словам, ускорит финансирование спасательных работ и не позволит спекулировать на ценах.
Губернатор Себу Памела Барикуатро заявила, что, несмотря на подготовку, избежать жертв не удалось. Она связала масштабы затопления с многолетней разработкой карьеров и неэффективными противопаводковыми проектами.
Между тем, спасатели предупреждают о новой угрозе. Уже в начале следующей недели на север страны может обрушиться очередной мощный тайфун.
Стоит отметить, что стихия обрушилась на Филиппины вместе с проливными дождями и сильным ветром. Из-за этого повсюду начались наводнения, которые быстро приобрели разрушительную силу.