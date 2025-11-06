В Минобороны рассказали о сдаче в плен брошенных в Красноармейске боевиков ВСУ

Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен в Красноармейке Донецкой Народной Республики. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, бойцы оказались в окружении и не получали помощи от своего командования. Российские военные из группировки «Центр» приняли их капитуляцию, после того как украинские военнослужащие не смогли больше выдерживать артобстрелы и атаки беспилотников.
Пленные рассказали, что в течение нескольких дней им не доставляли боеприпасы даже с помощью дронов. По их словам, в городе растет число раненых, однако медикаментов и возможности оказать помощь нет.
Один из военных, Геннадий Чернадчук, сообщил, что подразделение было брошено, солдаты остались без еды и воды и решили сдаться, чтобы сохранить жизнь, передает ТАСС.
Ранее бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы ВСУ Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.