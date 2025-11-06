Сборная Мали по футболу готова провести матч с командой России

Министр по делам молодежи и спорта Республики Мали, Абдул Кассим Ибрахима Фомба, сообщил ТАСС о готовности сборной Мали сыграть матч с командой России.
«Это вполне возможно, — отметил Фомба. — Мне бы хотелось организовать игру уже завтра, но это зависит от решения министра спорта России Михаила Дегтярева. Нам необходимо обсудить этот вопрос с ним. Мы будем очень рады провести такой матч. Если решение будет принято завтра, мы сразу же приедем».
Ранее сообщалось, что молодежная сборная России из футболистов до 21 года примет участие в международном турнире, который будет проходить в киргизском городе Ош.