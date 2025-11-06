Милиция усиливает контроль за дисциплиной в трудовых коллективах Беларуси

Глава МВД сообщил, что при административном нарушении составляется протокол, а при бесхозяйственности — все документируется, направляется нанимателю или председателю райисполкома, горисполкома. По его словам, указанная работа проводится на регулярной основе, но сейчас она усилена по требованию президента Беларуси. Задачи поставлены участковым инспекторам, сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, криминальной милиции.