Милиция усиливает контроль за дисциплиной в трудовых коллективах Беларуси. Об этом сообщил министр внутренних дел Ивана Кубраков. Подробности приводит БелТА.
— Президентом была поставлена задача оказать местным органам власти помощь в поддержании порядка и дисциплины, в том числе в трудовых коллективах… Там, где необходима помощь, мы контролируем, в том числе в агропромышленном комплексе, — уточнил министр внутренних дел.
Иван Кубраков отметил, что указанный контроль будет касаться соблюдения трудовой дисциплины, недопущения появления на рабочих местах в нетрезвом виде виде (особенно на предприятиях и организациях сельскохозяйственного сектора). Он добавил, что МВД контролирует ситуацию, и реагирует в случае выявления нарушений законодательства.
Глава МВД сообщил, что при административном нарушении составляется протокол, а при бесхозяйственности — все документируется, направляется нанимателю или председателю райисполкома, горисполкома. По его словам, указанная работа проводится на регулярной основе, но сейчас она усилена по требованию президента Беларуси. Задачи поставлены участковым инспекторам, сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, криминальной милиции.
