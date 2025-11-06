Ферму на 1 200 коров в Омской области построит инвестор Эльдар Адыгезалов

В четверг, 6 ноября, пресс-служба облправительства сообщила, что на.
заседании областного Инвестиционного комитета поддержали проект по постройке большого молочно-товарный комплекс в Любинском районе. Инвестором здесь является компания «Сибирская земля».
В правительстве отметили, что общая сумма инвестиций в такой проект превысит 500 млн рублей. Компания планирует, что построенный комплекс будет рассчитан на 1 200 голов крупного рогатого скота. Новая высокотехнологичная ферма в деревне Матюшино будет локализовать производство молока-сырья. Строительство запланировано на 2025−26 годы.
После выхода на полную мощность комплекс будет производить около 9,6 тысячи тонн молока в год. Тем самым в деревне появятся несколько десятков новых рабочих мест, сохранив и 134 существующих.
Строительство комплекса позволит повысить продуктивность скота и увеличить долю молока высшего сорта, что станет значительным вкладом в развитие областного АПК, заверил инвестор.
«Инвестиционный комитет под руководством губернатора играет ключевую роль в поддержке значимых проектов, предоставляя инвесторам преференции, земельные участки и сопровождение на всех этапах. Эта системная работа направлена на укрепление инвестиционного климата, развитие существующих и создание новых производств, а также увеличение числа рабочих мест», — заключили в правительстве.
О планах инвестора насчет комплекса СМИ сообщали еще в июне этого года, тогда же назывался и владелец компании «Сибирская земля», Эльдар Адыгезалов.
Ранее «КП Омск» писала, что областные чиновники отчитались о готовности коровников в регионе к зиме.