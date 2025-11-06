Выиграл, не угадав ничего: случайная комбинация чисел в лотерее принесла россиянину 25 миллионов рублей

Житель Карелии Владислав Левоев стал победителем в лотерее. Его выигрыш составил более 25 миллионов рублей, при этом он не угадал ни одного числа из 24 возможных, пишет РИА Новости.
По правилам данного розыгрыша, суперприз можно было получить двумя способами: угадав 12 чисел из 24, либо «не попав» в цель ни с одним номером. Левоев отметил числа на билете совершенно случайным образом, не угадал ни одного, и победил. Точная сумма его выигрыша составила 25 069 039 рублей.
Мужчина работает дорожным строителем и проживает в Карелии. Он рассказал, что перед выигрышем у него произошла небольшая ссора с супругой. Находясь в эмоциональном состоянии, он пошел проверить свой билет в приложении.
Осознание победы пришло к нему не сразу. Первоначально он принял уведомление о выигрыше за рекламное сообщение и даже пролистал его. Затем понял, что стал обладателем многомиллионного приза. После этого супруги сразу же помирились.
На полученные деньги победитель лотереи планирует решить жилищный вопрос, приобрести автомобиль и оказать финансовую поддержку своим родственникам.
Ранее KP.RU сообщил, что в Новосибирске строитель выиграл в лотерею миллион рублей и теперь планирует сделать ремонт в квартире.