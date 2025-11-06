Повелитель бури. Ученые создали «сторожа» для силового трансформатора

Если появляется опасный ГИТ, «сторож» передает сигнал в диспетчерский пункт, чтобы диспетчер мог принять дополнительные меры по защите силового трансформатора. Причем передаются не только данные о режиме заземления, величине остаточного ГИТ, но и о мощности намагничивания, которую этот ГИТ создает в силовом трансформаторе. Это позволяет более эффективно защищать оборудование, чем просто пассивный мониторинг, помогает силовым трансформаторам выдерживать любые геомагнитные бури и обеспечивать стабильное электроснабжение во время них.