За ночь над Ростовской областью сбили четыре беспилотника

В ночь на четверг, 6 ноября, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре БПЛА самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в минобороны.
Всего по стране за этот период было уничтожено 75 украинских дронов. Из них 49 сбили над Волгоградской областью, семь — над Республикой Крым, шесть — над Воронежской областью, три — над Белгородской, два — над Орловской. И по одному дрону сбили над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.
