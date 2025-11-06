В краю фонтанов: новое дыхание Гурзуфского парка

А вот памятник Терешковой есть на территории санатория «Гурзуфский». Это работа Григория Постникова — скульптора, прославившегося в СССР своими работами об освоении космоса. Копий скульптуры «Эра космоса» всего было четыре, одну из них установили в Гурзуфе в 1970-х годах. Скульптурная композиция представляет собой три перекрещивающиеся орбиты, расположенных на кольце вершины орбит земного шара, увенчанной скульптурой женщины, летящей по орбите. Женскую фигуру Григорий Постников ваял с Валентины Терешковой. Со временем памятник пришел в упадок, некоторые элементы были бесследно утрачены. В 2024 году, спустя 46 лет, памятник восстановили и он обрел свое новое место в парке.