В США из-за шатдауна вводятся ограничения в работе аэропортов

Министр транспорта Соединённых Штатов Шон Даффи сообщил, что распорядится сократить 10% рейсов в 40 крупных аэропортах страны с 7 ноября.
По данным Reuters, из-за шатдауна в США 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников Управления транспортной безопасности вынуждены работать без зарплаты. Это привело к массовым задержкам рейсов и длинным очередям на досмотр в воздушных гаванях.
Ранее Даффи заявлял, что американские власти готовы полностью закрыть воздушное пространство США, если из-за продолжающегося шатдауна полёты станут небезопасными.
Накануне агентство Bloomberg писало, что из-за приостановка работы федерального правительства Соединённые Штаты еженедельно теряют порядка 15 млрд долларов.