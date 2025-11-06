Ричмонд
В США из-за шатдауна вводятся ограничения в работе аэропортов

С пятницы в 40 крупнейших аэропортах США сократят 10% запланированных рейсов.

Источник: Аргументы и факты

Министр транспорта Соединённых Штатов Шон Даффи сообщил, что распорядится сократить 10% рейсов в 40 крупных аэропортах страны с 7 ноября.

По данным Reuters, из-за шатдауна в США 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников Управления транспортной безопасности вынуждены работать без зарплаты. Это привело к массовым задержкам рейсов и длинным очередям на досмотр в воздушных гаванях.

Ранее Даффи заявлял, что американские власти готовы полностью закрыть воздушное пространство США, если из-за продолжающегося шатдауна полёты станут небезопасными.

Накануне агентство Bloomberg писало, что из-за приостановка работы федерального правительства Соединённые Штаты еженедельно теряют порядка 15 млрд долларов.

Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
