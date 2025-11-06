Массовые отключения электричества в Кишиневе продолжаются: Кто останется на целый день без света — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает об отключении электричества в Кишиневе в четверг, 6 ноября 2025, в связи с проведением запланированных работ.
Буюканы.
Ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Ул. К. Ешилор, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49A, 49B, 49G, 49V, Др. Кручий, 94, 96, 98 — с 12:00 до 17:00.
Центр.
Ул. Фрумоаса, 1A, 19−37, 41, 49−53, 59A, 22−54, 58−60, Хынчешть, 22B, 24, 32, 32/1, 34/2, 38A, 38B, 44, М. Г. Гросу, 16, 17−19, Онешть, 24, Т. Георге, 8−10, В. Дическу, 55−91, 97−99, 62, 66−80, 86−140 — с 11:00 до 16:00.
Чеканы.
Ул. Дж. Латинэ, 18, 20, 20/1, 23, 30/1, 31/1, 31/3, 49, 9999, 32, 32A, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 36, 36/2, 36/3, 36/5, 36/7, 36/8, 36/9, 38, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 292, Н. Милеску-Спэтару, 2/1, 4 — с 09:25 до 16:00.
