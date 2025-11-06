Ричмонд
Собчак получила новый судебный иск: с журналистки продолжают взыскивать долги за коммуналку

Фонд капремонта Москвы подал четвертый иск к Собчак о взыскании долгов за ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы направил в суд очередной иск к Ксении Собчак. Требование касается взыскания накопившейся задолженности по коммунальным платежам, пишет РИА Новости.

В документах указано, что зарегистрировано исковое заявление от столичного Фонда капитального ремонта. Иск связан с взысканием платы за жилую площадь и коммунальные услуги, включая отопление и электроснабжение. В качестве ответчика по делу выступает Ксения Анатольевна Собчак.

Ранее РИА Новости уже сообщало о подобных судебных разбирательствах. Московский суд удовлетворил три аналогичных иска к журналистке. При этом точная сумма взысканной по тем делам задолженности в открытых источниках не раскрывалась.

Прежде сообщалось, что в отношении артиста Мити Фомина была инициирована судебная процедура по взысканию денежных средств на общую сумму более 500 тысяч рублей.