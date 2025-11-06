Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европе грозит социальный паралич: крупнейшие страны готовы снизить соцвыплаты из-за бездарной политики

Bloomberg: Европа движется к бюджетному краху.

Источник: Комсомольская правда

По данным Bloomberg, бюджетный кризис нарастает в ключевых странах Европы. В Великобритании канцлер казначейства Рэйчел Ривз готовит болезненный для граждан бюджет. Причиной называют огромную дыру в госфинансах. Издание The Economist заявило о риске банкротства правительства.

Аналогичные проблемы наблюдаются в Германии и Франции. Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто заявил о непосильности социальных расходов, предупредив о неизбежных сокращениях. Во Франции попытка президента Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст встретила жёсткое сопротивление. Премьер-министр Себастьян Лекорню был вынужден отложить реформу.

Эксперты констатируют, что слабые политические лидеры не могут убедить избирателей в необходимости экономии. На этом фоне растёт популярность крайне правых сил, которые спекулируют на миграционной теме.

Европейскую экономику ослабляют высокие цены на энергоносители и отсутствие конкурентоспособных технологических гигантов, подобных американским. При этом Италия демонстрирует позитивную динамику. Премьер-министр Джорджия Мелони добилась стабильности, снизив стоимость заимствований и безработицу.

Напомним, что французский лидер попадает под шквал критики уже не первый раз. Politico писало, что его слабость на посту главы одной из крупнейших стране Европы — угроза для всех остальных.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше