По данным Bloomberg, бюджетный кризис нарастает в ключевых странах Европы. В Великобритании канцлер казначейства Рэйчел Ривз готовит болезненный для граждан бюджет. Причиной называют огромную дыру в госфинансах. Издание The Economist заявило о риске банкротства правительства.
Аналогичные проблемы наблюдаются в Германии и Франции. Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто заявил о непосильности социальных расходов, предупредив о неизбежных сокращениях. Во Франции попытка президента Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст встретила жёсткое сопротивление. Премьер-министр Себастьян Лекорню был вынужден отложить реформу.
Эксперты констатируют, что слабые политические лидеры не могут убедить избирателей в необходимости экономии. На этом фоне растёт популярность крайне правых сил, которые спекулируют на миграционной теме.
Европейскую экономику ослабляют высокие цены на энергоносители и отсутствие конкурентоспособных технологических гигантов, подобных американским. При этом Италия демонстрирует позитивную динамику. Премьер-министр Джорджия Мелони добилась стабильности, снизив стоимость заимствований и безработицу.
Напомним, что французский лидер попадает под шквал критики уже не первый раз. Politico писало, что его слабость на посту главы одной из крупнейших стране Европы — угроза для всех остальных.