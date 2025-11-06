Прокуратура проверит отключение отопления в общежитиях вуза в Хабаровске

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала проверку из-за отсутствия отопления и горячей воды в общежитиях Тихоокеанского государственного университета. С 7 по 27 октября в общежитиях № 9 и 10 на улице Бондаря не было тепла и горячей воды из-за проводимых ремонтных работ. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Сейчас университет принял решение о необходимости дополнительного ремонта. В связи с этим с 1 по 5 ноября студентов переведут на дистанционное обучение. Новое отключение горячей воды и отопления ожидается как в общежитиях, так и в главном здании университета.
Отсутствие отопления и горячей воды в холодное время года нарушает права студентов на нормальные условия проживания и получение образования. Прокуратура внесла представление ректору ТОГУ с требованием устранить нарушения законодательства о теплоснабжении.
В настоящее время готовятся материалы для привлечения руководства университета к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации тепловых сетей. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию до полного устранения всех нарушений.