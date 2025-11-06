Аналитик Замалеева назвала самый популярный вид вкладов у россиян

Самым популярным видом вкладов у российских граждан являются краткосрочные. Об этом в четверг, 6 ноября, рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ru» Гаянэ Замалеева.
Так, на данный момент на долю вкладов сроком до полугода приходится свыше 70 процентов совокупного в России спроса. Среди лидеров — трехмесячные депозиты. В прошлом месяце их доля достигла максимума, в 2025 году она составила 33,2 процента.
Спросом также пользуются месячные вклады. Их доля в октябре оказалась на уровне в 12,4 процента. Тем временем россияне проявляют меньшую заинтересованность длинными вкладами.
Так, доля годовых депозитов в октябре сократилась до 22,6 процента. Максимальный спрос на этот вид вкладов фиксировался на внутреннем финансовом рынке в третьем квартале года, передает «Прайм».
Консультант по финансам и налогам Светлана Вохмянина, в свою очередь, рассказала, что россиянам нужно уплатить налог на вклады до 1 декабря. Необлагаемая сумма за прошлый год составляет 210 тысяч рублей, причем сумма депозита значения не имеет. Итоговую сумму дохода по вкладам будет подсчитывать налоговая инспекция.