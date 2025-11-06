Аналитик Замалеева назвала самый популярный вид вкладов у россиян

Консультант по финансам и налогам Светлана Вохмянина, в свою очередь, рассказала, что россиянам нужно уплатить налог на вклады до 1 декабря. Необлагаемая сумма за прошлый год составляет 210 тысяч рублей, причем сумма депозита значения не имеет. Итоговую сумму дохода по вкладам будет подсчитывать налоговая инспекция.