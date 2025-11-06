Создан метод выявления уязвимостей «умных» камер видеонаблюдения

По данным пресс-службы, для анализа ЭМ-излучения Iot-камера была помещена в центр коллективного пользования «Безэховая камера» СПбГЭТУ «ЛЭТИ». С помощью камеры непрерывно велась запись 5−10 минут, что позволило получить чистый сигнал. В ходе эксперимента была разработана методика восстановления видеопотока из ЭМ-излучения. Сначала собранные данные обработали с помощью полосового фильтра, который устранил помехи и оставил только целевой сигнал. Затем демодулированный сигнал был импортирован в Matlab для математического анализа.