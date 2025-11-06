Детоубийцу из Британии обнаружили мертвым в тюремной камере

Гражданина Великобритании, 31-летнего Кайла Бевана, обнаружили мертвым в камере тюрьмы Уэйкфилд, он отбывал срок за убийство двухлетней приемной дочери, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Смерть заключённого из тюрьмы Уэйкфилд Кайла Бевана была подтверждена 5 ноября. Мы не можем давать дальнейшие комментарии, пока полиция проводит расследование», — заявили в тюрьме.
По данным источника издания, полиция арестовала троих заключенных, после того как Бевана обнаружили мертвым в постели. У него зафиксировали травмы головы и горла.
Беван отбывал срок за жестокое убийство двухлетней Лолы Джеймс, он нанес ребенку 101 ранение. Мать девочки тоже осуждена за бездействие, которое привело к смерти ребенка.
Ранее в Британии арестовали 19 человек за изнасилования и торговлю детьми.