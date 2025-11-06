Бывший наставник Макрона назвал его худшим президентом Франции

Бывший наставник президента Франции Эммануэля Макрона, влиятельный политический советник Ален Минк, назвал своего воспитанника худшим президентом Пятой Республики с самого момента ее основания в 1958 году. Об этом сообщает Politico.
Между тем, напоминает издание, были времена, когда Минк пел дифирамбы Макрону, сравнивая его с наполеоновскими генералами: экстраординарное существо, наделенное как талантом, так и удачей.
И вот спустя восемь лет Минк уверен, что нарциссизм президента Франции заставил его принимать опрометчивые решения, которые «поставили под угрозу французские институты» и усилили крайне правых в преддверии президентских выборов 2027 года.
«Макрон оставит страну в гораздо худшем состоянии, чем когда он взял бразды правления в свои руки. Он оставит после себя политический ландшафт, который, возможно, навсегда нестабилен во Франции. Это непростительно», — заключил политик.
Ранее Эммануэлю Макрону досталось от экспертов за то, что французский лидер, прикрываясь защитой демократии, объявил войну свободе слова.
А в августе этого года на фоне катастрофического экономического положения Франции пошли разговоры о том, что Макрон может досрочно уйти с поста президента.