Волгоград прощается с журналистом Сергеем Трофимовым

В Волгограде на 74 году жизни скончался Сергей Трофимов. Он был выдающимся журналистом и бывшим собственным корреспондентом агентства ИТАР-ТАСС, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на СЖР ВО. Эта новость стала печальной для всего регионального медиасообщества.
Сергей Трофимов посвятил журналистике более четверти века. Свыше 25 лет он работал в ИТАР-ТАСС. Его репортажи выходили из разных уголков страны и мира. Он был собкором в Таджикистан, Бурятии, Чечне, а затем и в Волгоградской области.
Трофимов не раз оказывался в «горячих точках». Он рисковал жизнью чтобы донести правду до читателей. За свой профессионализм и отвагу был удостоен высоких государственных наград. Среди них медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
После ухода из ИТАР-ТАСС Сергей Трофимов не оставил общественную деятельность. Он работал помощником губернатора Волгоградской области Николая Максюты. Позже возглавил информационное агентство «Высота 102» в качестве главного редактора.
Волгоградское отделение Союза журналистов России выражает глубокие соболезнования родным близким и коллегам.