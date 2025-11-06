Ричмонд
Волгоград прощается с журналистом Сергеем Трофимовым

Ушел из жизни известный журналист и бывший собкор ИТАР-ТАСС.

Источник: СЖР ВО

В Волгограде на 74 году жизни скончался Сергей Трофимов. Он был выдающимся журналистом и бывшим собственным корреспондентом агентства ИТАР-ТАСС, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на СЖР ВО. Эта новость стала печальной для всего регионального медиасообщества.

Сергей Трофимов посвятил журналистике более четверти века. Свыше 25 лет он работал в ИТАР-ТАСС. Его репортажи выходили из разных уголков страны и мира. Он был собкором в Таджикистан, Бурятии, Чечне, а затем и в Волгоградской области.

Трофимов не раз оказывался в «горячих точках». Он рисковал жизнью чтобы донести правду до читателей. За свой профессионализм и отвагу был удостоен высоких государственных наград. Среди них медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

После ухода из ИТАР-ТАСС Сергей Трофимов не оставил общественную деятельность. Он работал помощником губернатора Волгоградской области Николая Максюты. Позже возглавил информационное агентство «Высота 102» в качестве главного редактора.

Волгоградское отделение Союза журналистов России выражает глубокие соболезнования родным близким и коллегам.