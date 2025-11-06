Волгоград прощается с журналистом Сергеем Трофимовым

Сергей Трофимов посвятил журналистике более четверти века. Свыше 25 лет он работал в ИТАР-ТАСС. Его репортажи выходили из разных уголков страны и мира. Он был собкором в Таджикистан, Бурятии, Чечне, а затем и в Волгоградской области.