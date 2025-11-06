В Иркутске справочные видеозвонки пользуются спросом у иностранных пассажиров поездов. С начала 2025 года операторы регионального центра информационно-справочного сопровождения клиентов провели более 35 тысяч консультаций. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ВСЖД.
— Пассажир может обратиться за помощью к специалистам в любое время суток, используя интерактивные справочные терминалы на вокзале, — уточнили в железнодорожной компании.
Операторы колл-центра в Иркутске знают английский и китайский языки, ведь они одни востребованных среди туристов в Восточной Сибири.
