В Иркутске справочные видеозвонки пользуются спросом у иностранных пассажиров

Операторы колл-центра в Иркутске знают английский и китайский языки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске справочные видеозвонки пользуются спросом у иностранных пассажиров поездов. С начала 2025 года операторы регионального центра информационно-справочного сопровождения клиентов провели более 35 тысяч консультаций. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ВСЖД.

— Пассажир может обратиться за помощью к специалистам в любое время суток, используя интерактивные справочные терминалы на вокзале, — уточнили в железнодорожной компании.

Операторы колл-центра в Иркутске знают английский и китайский языки, ведь они одни востребованных среди туристов в Восточной Сибири.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье открыли новое здание для проведения автоэкспертизы.