В Иркутске справочные видеозвонки пользуются спросом у иностранных пассажиров поездов. С начала 2025 года операторы регионального центра информационно-справочного сопровождения клиентов провели более 35 тысяч консультаций. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ВСЖД.