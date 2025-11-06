Новая магнитная буря класса G1 началась на Земле

Магнитная буря слабой интенсивности класса G1 началась на Земле. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Все это стало причиной начала после полуночи магнитной бури. Ее интенсивность достигала уровня средней, класса G2. В настоящий момент магнитная буря слегка ослабела и соответствует слабой, — отметил эксперт.
Он добавил, что геомагнитные возмущения будут ощущаться весь день — они принесут периодические бури слабого и среднего уровня. Пик активности ожидается 7 ноября, когда выбросы солнечных вспышек подойдут к планете.
Синоптик в своем Telegram-канале также отметил, что ослабление геомагнитных возмущений начнется в ночь на 8 ноября. 9 ноября ситуация должна нормализоваться.
5 ноября специалисты из Института прикладной геофизики зафиксировали вторую за сутки вспышку предпоследнего класса на Солнце. Она длилась ровно один час.
До этого на звезде в рентгеновском диапазоне также зарегистрировали две мощные вспышки класса М — они длились 1 час и 61 минуту соответственно. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури.